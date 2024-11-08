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Від шахедної атаки в Одесі пошкоджено одну з найстаріших шкіл

Від шахедної атаки в Одесі пошкоджено одну з найстаріших шкіл

Працівники закладу - сторожа - живі, вони своєчасно спустилися в укриття. / Фото: із соцмереж

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру міста.

Внаслідок нічної атаки значно пошкоджено одну з найстаріших шкіл Одеси - ліцей 125. 

Про це інформують у міській раді. 

Школа у мікрорайоні Кривої Балки була повністю відремонтована до повномасштабного вторгнення. 

Від "шахедної" атаки вибито вікна, знищено меблі і двері, пошкоджено дах та система опалення. 

За словами директорки міського Департаменту освіти та науки Олени Буйневич, працівники закладу - сторожа - живі, вони своєчасно спустилися в укриття.

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