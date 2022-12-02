Від шампурів до "Баггі": на Харківщині виявили будинки, які окупанти використали як склади для награбованого

Забрати речі окупанти не встигли під час стрімкої втечі із Харківщини.

На звільненій Харківщині правоохоронці знайшли схованки, де окупанти зберігали награбоване майно. Тут і пральні машини, телевізори, кавоварки, тостери, килими і ще багато інших побутових речей та приладів.

Про це написав в соціальній мережі начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

У селищі Вільча у трьох хатах росіяни обладнали склад вкрадених в українців речей, їх пакували та планували вивезти. Утім, під час наступу збройних сил тікали так швидко, що не встигли усе позабирати.

Окрім побутової техніки, орки брали навіть набори для барбекю, шампури, парасольки та “Баггі”.

Слідчі знайшли схованки викраденого окупантами майна Під час своєї роботи слідчі знайшли будинки в смт Вільча, в які... Опубліковано Сергієм Болвіновим Пʼятниця, 2 грудня 2022 р.

Нині поліція розшукує власників цих речей, аби віддати їм вкрадене.

Нагадаємо, що окупанти прославились своїм мародерством в Україні. Росіяни крадуть з будинків українців побутову техніку, ювелірні прикраси та навіть жіночу білизну, щоб потім відправити награбоване своїм родичам.

Українці виявляли свої речі, які можна відстежити, аж за 2000 кілометрів від дому. Або ж знаменита історія, коли російський окупант із Бурятії вкрав камеру відеоспостереження та встановив її всередині свого будинку. Тепер власник камери в режимі онлайн може спостерігати за життям сімейки загарбника.

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