Реклама

Щоб розібратися в питаннях освіти за кордоном для українців 2025 , звернулися за професійними коментарями до освітнього лідера на ринку України та кращої агенції Східної Європи за версією ST Star Awards 2022 — Study.ua.

Міжнародні школи за кордоном і чим вони кращі

Освіта за кордоном для українців — це зовсім нові підходи у викладанні, інша система, мова і незвичні особливості культури. Водночас воно відкриває широкі можливості для розвитку:

Знання мови. Школярі вдосконалюють навички сприйняття на слух, розширюють словниковий запас. Все це додає впевненості у своїх силах на мовних іспитах.

Міжнародна програма. Школи дозволяють опанувати програми A-levels, GCSE, Advanced Placement та Abitur, а диплом стає справжнім квитком на престижні місця у ТОП-ВНЗ світу.

Практика. Учні вчаться застосовувати знання в реальному житті. Наприклад, англійська мережа CATS College дозволяє розробити індивідуальний план. Для тих, хто мріє повʼязати життя з наукою, найсильнішим центром є школа у Кентербері, для творчих особистостей — кампус у Кембриджі, рівень якого визнає навіть Оксфорд.

Серед напрямків-лідерів відповідно до висновків Study.ua:

Реклама

Велика Британія — 47,2% Ірландія — 19,4% Іспанія — 16,7%

Щоб не прогадати з вибором, слід ретельно підготуватися.

Не Оксфордом єдиним: виші та перспективи для працевлаштування

Вища освіта за кордоном — це не лише Кембридж, Оксфорд і Гарвард. На початку року, на освітньому заході від Study.ua, пріоритетним напрямком стали Нідерланди, яким віддали перевагу понад 22% випускників. Друге місце посів близький сусід України — Польща, а 15,4% студентів обрали Велику Британію. Серед тих, хто мріє про кампуси з голлівудських фільмів (близько 7%), перевагу здобули американські виші.

Стипендії в Європі дозволяють покрити хоча б частину навчання, а в американських закладах освіти — максимум 30%.

Університети за кордоном мають тісні партнерства з провідними компаніями, відкриваючи можливості для стажування та працевлаштування після закінчення ВНЗ.

Реклама

ШІ, критичне мислення та фінансова грамотність: що в тренді в іноземній освіті

Закордонні університети значну роль приділяють навичкам Soft Skills. Студенти вчаться критично мислити, аналізувати інформацію та стають підкованими у підприємництві.

Стрімко розвиваються STEM-науки (наука, технології, інженерія та математика), а ШІ полегшує життя освітян в умовах глобалізації. Для стимуляції інноваційного мислення активно впроваджується мистецтво.

Значна увага приділяється ментальному здоровʼю та психоемоційному добробуту студента. Це дозволяє підтримувати пізнавальний інтерес і мотивацію, а також стимулює до навчання протягом життя.

Практичні поради для досягнення мети

«Вступити до закладів вищої та середньої освіти за кордоном — це здійсненна мрія. Щоб досягти мети, слід включити наступні аспекти у підготовчий процес:

Реклама

Вдосконалюйте мову. Щоб скласти іспит, слід орієнтуватись на рівень В2 за шкалою CEFR.

Здобувайте практичний досвід. Тренуйтеся проходити співбесіду з друзями, беріть участь у проєктах, стажуваннях і волонтерстві.

Звертайтеся до експертів. Глибока експертиза та досвід у галузі міжнародної освіти — гарантія успіху.

Дійте зараз, не «якось потім». У закордонних вишах вступна кампанія починається вже за рік до початку навчання.»

— Діана Хоменко, експерт з міжнародної освіти Study.ua

Освітня подія №1 для українських школярів

Коли є бажання, можливості завжди знаходяться. Переконатися в цьому дозволяє Study. ua. Маючи 25-річну експертизу, партнерства з 580 навчальними закладами, компанія організовує наймасштабніші івенти, які збирають тисячі українських родин.

Цьогоріч освітня виставка Kyiv Hybrid відбудеться 27 та 28 вересня у готелі Fairmont.

Реклама

На відвідувачів чекають:

Представники 130 шкіл і університетів із 14 країн.

Особисте та онлайн-спілкування з представниками ВНЗ.

Академічні програми для 100% вступу.

Не втратьте шанс спланувати майбутнє — з підтримкою, супроводом і чіткими кроками до мрії!