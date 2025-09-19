- Дата публікації
Від школи до університету за кордоном: як побудувати освітню траєкторію без помилок? Новини компаній
Орієнтуючись на статистику Міністерства освіти і науки України, можна впевнено сказати, що інтерес до навчання в іноземних закладах освіти серед українців не вщухає. Міжнародні студенти у 2025 році — це 300 тисяч осіб. З урахуванням молоді 18-22 років, цифра зросте. Куди всі прямують і як зробити вибір, який виправдає зусилля?
Щоб розібратися в питаннях освіти за кордоном для українців 2025, звернулися за професійними коментарями до освітнього лідера на ринку України та кращої агенції Східної Європи за версією ST Star Awards 2022 — Study.ua.
Міжнародні школи за кордоном і чим вони кращі
Освіта за кордоном для українців — це зовсім нові підходи у викладанні, інша система, мова і незвичні особливості культури. Водночас воно відкриває широкі можливості для розвитку:
Знання мови. Школярі вдосконалюють навички сприйняття на слух, розширюють словниковий запас. Все це додає впевненості у своїх силах на мовних іспитах.
Міжнародна програма. Школи дозволяють опанувати програми A-levels, GCSE, Advanced Placement та Abitur, а диплом стає справжнім квитком на престижні місця у ТОП-ВНЗ світу.
Практика. Учні вчаться застосовувати знання в реальному житті. Наприклад, англійська мережа CATS College дозволяє розробити індивідуальний план. Для тих, хто мріє повʼязати життя з наукою, найсильнішим центром є школа у Кентербері, для творчих особистостей — кампус у Кембриджі, рівень якого визнає навіть Оксфорд.
Серед напрямків-лідерів відповідно до висновків Study.ua:
Велика Британія — 47,2%
Ірландія — 19,4%
Іспанія — 16,7%
Щоб не прогадати з вибором, слід ретельно підготуватися.
Не Оксфордом єдиним: виші та перспективи для працевлаштування
Вища освіта за кордоном — це не лише Кембридж, Оксфорд і Гарвард. На початку року, на освітньому заході від Study.ua, пріоритетним напрямком стали Нідерланди, яким віддали перевагу понад 22% випускників. Друге місце посів близький сусід України — Польща, а 15,4% студентів обрали Велику Британію. Серед тих, хто мріє про кампуси з голлівудських фільмів (близько 7%), перевагу здобули американські виші.
Стипендії в Європі дозволяють покрити хоча б частину навчання, а в американських закладах освіти — максимум 30%.
Університети за кордоном мають тісні партнерства з провідними компаніями, відкриваючи можливості для стажування та працевлаштування після закінчення ВНЗ.
ШІ, критичне мислення та фінансова грамотність: що в тренді в іноземній освіті
Закордонні університети значну роль приділяють навичкам Soft Skills. Студенти вчаться критично мислити, аналізувати інформацію та стають підкованими у підприємництві.
Стрімко розвиваються STEM-науки (наука, технології, інженерія та математика), а ШІ полегшує життя освітян в умовах глобалізації. Для стимуляції інноваційного мислення активно впроваджується мистецтво.
Значна увага приділяється ментальному здоровʼю та психоемоційному добробуту студента. Це дозволяє підтримувати пізнавальний інтерес і мотивацію, а також стимулює до навчання протягом життя.
Практичні поради для досягнення мети
«Вступити до закладів вищої та середньої освіти за кордоном — це здійсненна мрія. Щоб досягти мети, слід включити наступні аспекти у підготовчий процес:
Вдосконалюйте мову. Щоб скласти іспит, слід орієнтуватись на рівень В2 за шкалою CEFR.
Здобувайте практичний досвід. Тренуйтеся проходити співбесіду з друзями, беріть участь у проєктах, стажуваннях і волонтерстві.
Звертайтеся до експертів. Глибока експертиза та досвід у галузі міжнародної освіти — гарантія успіху.
Дійте зараз, не «якось потім». У закордонних вишах вступна кампанія починається вже за рік до початку навчання.»
— Діана Хоменко, експерт з міжнародної освіти Study.ua
Освітня подія №1 для українських школярів
Коли є бажання, можливості завжди знаходяться. Переконатися в цьому дозволяє Study.ua. Маючи 25-річну експертизу, партнерства з 580 навчальними закладами, компанія організовує наймасштабніші івенти, які збирають тисячі українських родин.
Цьогоріч освітня виставка «Міжнародна освіта» від Study.ua відбудеться 27 та 28 вересня у готелі Fairmont.
На відвідувачів чекають:
Представники 130 шкіл і університетів із 14 країн.
Особисте та онлайн-спілкування з представниками ВНЗ.
Академічні програми для 100% вступу.
Не втратьте шанс спланувати майбутнє — з підтримкою, супроводом і чіткими кроками до мрії!
Реєструйтеся на сайті, щоб отримати запрошення.