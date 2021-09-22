Від штрафу і до позбавлення волі: в Україні почали засуджувати водіїв електросамокатів

Від штрафу і до позбавлення волі: в Україні почали засуджувати водіїв електросамокатів

Здебільшого водіїв самокатів притягають до адміністративної відповідальності, але в Україні вже є три кримінальні справи, де фігурують "самокатники".

В Україні почали карати водіїв самокатів, які спричинили ДТП. За порушення правил дорожнього руху таких кермувальників штрафують та навіть засуджують до умовного позбавлення волі.

Як повідомляється на платформі "Опендатабот", в Єдиному реєстрі судових рішень зафіксовано 3 кримінальні справи, пов’язані з ДТП на електросамокаті. У двох випадках суд визнав винним саме водіїв самокатів.

В одній із справ № 336/7734/20, йдеться про те, як водійка самокату їхала з дитиною тротуаром і збила жінку. Внаслідок зіткнення потерпіла отримала травми середньої тяжкості, через що тривалий час провела у лікарні та була змушена встановити ендопротез, аби знову мати змогу пересуватись.

У цій справі суд визнав водійку самоката винною за ст. 291 КК України та призначив покарання - 1 рік умовного ув'язнення, відшкодування вартості лікування (112 160 гривень), а також моральної шкоди на суму 23 000 гривень та половини витрат на юридичний супровід. Цікаво, що обвинувачену не позбули права керування та повернули самокат, на якому стався інцидент.

У другому випадку водій самоката збив дівчину на велосипеді. Через що його визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 291 КК України, та призначили штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 3400 гривень на той момент.

Крім того, винуватця зобов’язали сплатити потерпілій 70 000 гривень моральної шкоди та 37 216 гривень матеріальної.

Зараз в Україні більшість зіткнень та ДТП, пов’язаних із водінням самокатів, кваліфікуються як адміністративне порушення. В судовому реєстрі зафіксовано 16 справ, пов'язаних з ДТП за участю електросамокатів. Кількість ДТП та нещасних випадків із електросамокатами збільшується, як збільшується й сума штрафів для водіїв такого транспорту.

За порушення ПДР за адміністративною постановою ще рік тому водії сплачували штраф 340 грн, а вже у 2021 році сума штрафу становить 850 грн. Здебільшого водіїв самокатів притягають до відповідальності за 124 ст. адміністративного кодексу: пошкодження транспортних засобів та іншого майна. Відповідно до цієї статті, водії самокатів належать до учасників yдорожнього руху.

Нагадаємо, заради безпеки учасників дорожнього руху столичних операторів прокату електросамокатів зобов’язали знизити максимальну швидкість руху до 20 км/год.

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