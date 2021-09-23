Від сильних заморозків до відлиги: синоптикиня розповіла, до якої зими готуватися українцям

Від сильних заморозків до відлиги: синоптикиня розповіла, до якої зими готуватися українцям

Українцям розповіли про погоду взимку.

Погода цьогорічної зими в Україні буде із перепадом температур – від сильних заморозків до відлиги. Аналогічними, очікуються, будуть і наступні зими.

Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів в українському гідрометінституті НАН Вазіра Мартазінова в коментарі "Обозреватель".

За словами Мартазінової, зима 2021-2022 й наступних років в Україні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря – від сильних заморозків до відлиги.

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"Зима нікуди не дінеться. Ми не в Антарктиді живемо. Холодні зими в Україні будуть навіть в умовах глобального потепління. Зміни пір року вона не скасує", - висловилася Мартазінова.

Фахівчиня також пояснила, що сезони, хоч і можуть бути нестійкими, але вони все одно залишаються. Загалом, за її словами, зміни клімату супроводжують всю історію нашої планети, і роль людини в цих процесах не настільки велика, як видається.

"Наукова світова спільнота розглядає здебільшого вплив забруднення атмосфери на зміну клімату. Але є ще й інші фактори, які протягом усієї історії Землі чинять набагато більший вплив, ніж людська діяльність", – додала Мартазінова.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

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