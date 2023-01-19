Від Скнилівської трагедії до Броварів: сім наймасштабніших авіакатастроф України

У Броварах під Києвом триває ліквідація наслідків аварії гелікоптера, що впав на дитячий садок. Внаслідок авіаікатастрофи загинули 15 осіб, зокрема вище керівництво МВС, 25 осіб отримали травми.

ТСН.ua нагадує про сім найбільших авіакатастроф за часів незалежності України.

Катастрофа поблизу Салоніків

Український пасажирський літак Як-42 17 грудня 1997 року розбився поблизу грецького міста Салоніки, загинули 70 осіб. Більшість пасажирів летіли до Греції відзначати Різдво.

Рейс за маршрутом Київ-Одеса-Салоніки виконувався літаком Boeing 737. На проміжній посадці в Одесі було виявлено несправність двигуна, що виключало його подальший політ.

Авіакомпанія "Аеросвіт" не змогла замінити несправний "Боїнг" на інший власний, тому була змушена укласти договір про оренду літака Як-42 "Львівських авіаліній", щоб завершити рейс.

Літак в умовах поганої погоди і темної пори доби відхилився від курсу і врізався в схил гори за 70 км від аеропорту. З людей на борту не вижив ніхто.

Розслідування причин аварії тривало кілька років. Верховний суд Греції 2005 року назвав винними в трагедії як пілотів літака, так і диспетчерів, які проявили злочинну недбалість і не вжили достатньо заходів для запобігання аварії.

Скнилівська трагедія

Під час авіашоу на військовому аеродромі "Скнилів" у Львові 27 липня 2002 року винищувач Су-27 впав на глядачів. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 77 осіб, сотні людей отримали поранення. Обидва пілоти встигли катапультуватися вже після контакту літака з землею і отримали незначні пошкодження.

Аварія сталася, оскільки літак Су-27 виконував фігури вищого пілотажу на малій висоті і зачепив дерево, а потім бетонне покриття літовища. Винищувач впав у натовп людей, вибухнув і запалав.

Причиною катастрофи назвали відхилення від польотного завдання і помилку в пілотуванні. Кримінальні справи були порушені проти 12 осіб, причетних до організації авіашоу.

До тюремного ув'язнення були засуджені пілоти Су-27 та представники командування 14-го авіаційного корпусу. Чотирьох генералів суд виправдав. Пілоти своєї провини не визнали.

Падіння винищувача в натовп людей у Львові було визнане однією з наймасштабніших світових катастроф за час проведення авіашоу. Після Скниліва проводити авіашоу в Україні заборонили.

Скнилівська трагедія

Збиття Іл-76 в Луганську

Літак Іл-76 з українськими військовими було збито під час АТО на Донбасі 14 червня 2014 року неподалік від Луганська. На борту літака перебували 40 десантників і 9 членів екіпажу, усі вони загинули.

Іл-76 заходив на посадку, коли був збитий з ПЗРК "Ігла". Виконавцями були найманці з російської ПВК "Вагнер".

Українська прокуратура кваліфікувала цю подію як теракт. Суд заочно засудив ватажків терористів "ЛНР", причетних до збиття літака, до довічного ув'язнення.

Загибель 49 військових, які перебували на борту літака, стала найбільшою втратою з початку АТО і найбільшою на той час одночасною втратою Збройних сил України за увесь період незалежності.

MH17 на Донбасі

17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю було збито пасажирський Boeing-777 малайзійських авіаліній рейсу МН17. Загинули 298 людей – 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий ракетою з російського ЗРК "Бук". Прокурори та слідчі встановили підозрюваних у причетності до збивання "Боїнга". У 2019 році Україна передала кримінальні провадження колегам з Нідерландів.

Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу літака рейсу МН17, а також у діях, що призвели до падіння літака, трьох обвинувачених – громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. Водночас суд виправдав ще одного обвинуваченого – Олега Пулатова.

Кремль очікувано назвав рішення суду в Гаазі "політичним замовленням" і відмовився визнати свою причетність до катастрофи. Також Москва відмовилася видавати Нідерландам заочно засуджених фігурантів справи.

Фото: Associated Press

Катастрофа "Боїнга-737" над Тегераном

В Ірані 8 січня 2020 року впав пасажирський Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який здійснював рейс з Тегерана до Борисполя. Загинули всі 176 осіб, що перебували на борту - зокрема, громадяни України, Ірану, Канади. За кількістю жертв авіакатастрофа увійшла до п'ятдесяти найбільших у світі.

Керівництво Ірану намагалося списати катастрофу на технічну несправність і лише за три доби визнало, что пасажирський літак нібито "випадково" збили двома ракетами сили протиповітряної оборони. За словами іранських офіційних осіб, причиною трагедії став людський фактор.

У червні 2021 року Тегеран офіційно висунув обвинувачення в авіакатастрофі проти 10 військовослужбовців, але їхні імена були оприлюднені лише в січні 2022 року.

Україна неодноразово звинувачувала Іран у непрозорому розслідуванні і приховуванні обставин катастрофи. Офіційний Київ наполягає, що катастрофа була "терористичним актом щодо українського літака". Крім того, Іран досі не виплатив компенсації родичам загиблих.

Фото: Associated Press

Падіння Ан-26 у Чугуєві

Біля міста Чугуїв у Харківській області 25 вересня 2020 року впав військовий літак Ан-26, що виконував навчальний політ. В літаку перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Кожедуба. З 27 осіб на борту загинули 26.

З'ясувалося, що під час заходу на посадку літак втратив висоту та зіткнувся із землею на відстані близько 1500 м від злітної смуги аеродрому.

Урядова комісія назвала шість чинників, що призвели до трагедії, серед яких технічні несправності і помилки екіпажу.

Державне бюро розслідувань 18 грудня 2020 року оголосило підозру командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову в недбалому ставленні до службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. Слідчі підозрюють, що до керування літаком допустили людину без належного досвіду. Також про підозру повідомили особам, які безпосередньо відповідали за організацію польотів. Крапку у справі має поставити суд.

Авіакатастрофа у Броварах

У Броварах Київської області вранці 18 січня 2023 року гелікоптер ДСНС впав на будівлю дитсадка, в результаті спалахнула пожежа. На борту перебували 9 людей: 6 осіб оперативної групи МВС, включно із керівництвом міністерства, а також 3 члени екіпажу ДСНС.

Жерствами трагедії стали щонайменше 15 людей, з них 3 дитини. Зокрема, загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і його перший заступник Євгеній Єнін. Травми отримали щонайменше 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей).

Фото: Associated Press

У ДСНС повідомили, що вертоліт, який розбився, неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць надзвичайних ситуацій. Цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був досвідчений, мав необхідну кількість годин нальотів.

Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що наразі розглядаються "всі можливі версії аварії". Досудове розслідування доручено слідчим СБУ.

Речник Служби безпеки України Артем Діхтяренко повідомив на брифінгу, що наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких - порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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