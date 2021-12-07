Від сьогодні третина регіонів України вийшла з "червоної" зони карантину: перелік

Київ наразі також "жовтий".

Від сьогодні, 7 грудня, третина областей України вийшла з "червоного" рівня епіднебезпеки. Таким чином, тепер 14 з 25 регіонів перебувають у "жовтній" зоні карнатину.

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Про це на брифінгу МОЗ заявила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Від сьогодні третина українських областей виходять з "червоної" та переходять до "жовтої" зони епідемічної небезпеки", - сказала Карчевич та зазначила, що це стосується:

Донецької області;

Дніпропетровської області;

Івано-Франківської області;

Луганської області;

Львівської області;

Одеської області;

Рівненської області;

Херсонської області;

міста Києва.

Міністерство охорони здоров’я України

Заступниця міністра охорони здоров'я також наголосила, що перехід до "жовтої" зони зовсім не означає, що у цих регіонах суттєво послаблюються карантинні обмеження.

"У регіонах, що потрапили до "жовтого" списку, зменшились показники захворюваності, впала динаміка госпіталізації, і відповідно заповненість ліжок. Проте, це аж ніяк не означає, що у цих регіонах суттєво послаблюються карантинні обмеження. Навпаки, вчора вступили у дію нові правила, згідно з якими відвідувати громадські заклади у "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплень проти COVID-19, і не просто отримав дозу щеплення, а має на руках відповідний підтверджуючий документ", - зазначила Карчевич та додала, що від 6 грудня було змінено термін дії "жовтого" сертифіката - тепер замість 120 днів він буде дійсний лише протягом 30 днів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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