Від сьогодні в Україні одноразові пластикові пакети стали платними: скільки коштують

Від сьогодні в Україні одноразові пластикові пакети стали платними: скільки коштують

Мета такого рішення – запобігти утворенню пластикових відходів.

Кінець епохи безкоштовних пластикових пакетів. Від сьогодні в Україні заборонено розповсюджувати надтонкі та тонкі торбинки задарма. Це ті, які в народі називають "майками".

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 грудня.

Держава затвердила для них єдиний тариф. Так, відтепер один пакет коштуватиме від двох до трьох гривень. Сьогодні чинності набирає перший етап закону про обмеження обігу пластикових пакетів. Другий - вже в березні. Тоді такі торбинки мають зовсім зникнути з продажу. Виняток - для м'яса, риби та сипучих товарів. А від 2023 року целофан планують повністю вивести з обігу.

Україна стала 87-ою країною в списку тих, які обмежили або заборонили використання пластику. Заміняти їх українцям пропонують екоторбинками або біорозкладними пакетами. Утім, коли вони масово надійдуть у продаж невідомо.

Водночас слід зазначити, що законом передбачені штрафи за безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів - від 1700 до 3400 гривень, а за повторне порушення - від 3400 до 8500 грн. Ці штрафи сплачуватимуть підприємці, а найвищий штраф – від 17 тисяч до 34 тисяч - за продаж пакетів. Держспоживслужба буде перевіряти дотримання виконання закону.

Нагадаємо, 1 червня 2021 року Верховна Рада заборонила використання пластикових пакетів на території України.

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