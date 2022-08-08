Від спеки до післядощової свіжості: якою в Україні буде погода цього тижня, 8-14 серпня

Тиждень, 8-14 серпня, в Україні буде різним - від спеки на сході та півдні до післядощової свіжості на заході та півночі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 8 серпня в Карпатах, місцями у центральних та північно-східних областях очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, у західних областях 11-16°, вдень 27-32°, у південних та східних областях до 35°, у більшості західних та північних областей 21-26°.

9 серпня у західних, північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. 10 серпня у північно-східних областях, на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура у західних та північних областях вночі 11-17°, вдень 22-28°, на решті території вночі 14-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень у центральних областях 28-33°, на півдні та сході країни 31-37°.

11-14 серпня в країні буде переважно без опадів, лише 11 серпня у південно-східних областях місцями ітиме короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-19°, вдень у західних та північних областях 23-30°, у центральних областях 27-33°, на півдні та сході вночі 16-22°, вдень 30-37°.

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У Києві 8 серпня буде без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 25°. 9 серпня у столиці місцями ітиме короткочасний дощ, гроза, 10-12 серпня буде сухо. Температура вночі 15-17°, вдень 25-28°. Вихідними, 13-14 серпня, у Києві буде переважно похмуро, у суботу - дощі. Температура вночі 19-22°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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