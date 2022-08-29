Від спеки до різкого похолодання: прогноз погоди в Україні на тиждень, 29 серпня - 4 вересня

Тиждень, 29 серпня - 4 вересня, в Україні буде різним - початок зі спекою, а середина і кінець з похолоданням.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 29 серпня на Закарпатті та Прикарпатті місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 27-32°, на півдні та сході країни вдень 30-35°.

30 серпня у західних, вдень і в північних та центральних областях місцями ітиме короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. 31 серпня у північно-західній та південно-східній частині без опадів, на решті території місцями короткочасний дощ, гроза. Температура на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 30-35°, на решті території вночі 14-20°, вдень у центральних областях 27-33°, у північних областях 24-29°, у західних, 31 серпня і в північних областях вночі 11-17°, вдень 21-27°.

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1-4 вересня у південних, південно-західних областях, 1 вересня і у східних та центральних областях місцями очікується короткочасний дощ, на решті території, 3 вересня в Україні без опадів. Температура 1 вересня у західних, північних та місцями центральних областях вночі 10-16°, вдень 19-25°, на решті території вночі 13-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 26-32°. 2-4 вересня в Україні зниження температури на 3-7°.

У Києві 29 серпня буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 28-30°. 30-31 серпня місцями ітиме короткочасний дощ, гроза (вночі 30 серпня без опадів). Температура 30 серпня вночі 17-19°, вдень 27-29°, 31 серпня вночі 15-17°, вдень 24-26°. Від 1 вересня у столиці очікується похолодання. Так, 1-4 вересня у Києві буде сухо. Температура вночі 12-14°, вдень 18-22°.

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