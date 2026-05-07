Від спеки +30 до штормового вітру і похолодання: до України суне небезпечний удар негоди

В Україні 7 травня синоптики прогнозують до +30 градусів тепла / © ТСН

У четвер, 7 травня, Україна претендує на статус температурного лідера континенту, адже повітря прогріється до спекотних +30 градусів. Утім, синоптична ситуація залишається тривожною через загрозу гроз у західній частині країни та надзвичайну пожежну небезпеку в інших регіонах.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в Україні 7 травня буде спекотно: температура повітря протягом дня очікується від +22 до +28 градусів тепла.

Також вона зазначає, що Україна в цей день вважатиметься найспекотнішою країною Європи.

Однак, у четвер дощі з грозами пройдуть в західних областях України, а на решті території втримається суха погода. Діденко попереджає, що у західних областях південно-західний вітер буде сильним, і може досягати штормових значень.

«Надалі дощів з грозами побільшає, температура повітря знизиться, лише в східній частині ще залишиться дуже тепла погода», — повідомила синоптикиня.

Своєю чергою начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань наголошує, що найближчими вихідними атмосферні фронти змінять погоду: літня спека трохи відступить, а подекуди пройдуть короткочасні грози. У нічні години очікується від +7 до +12 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть помірні +17…+22 градусів вище нуля.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 7 травня в Україні буде хмарна погода із короткочасними проясненнями Опадів не передбачається, лише у західних областях вдень пройде короткочасний дощ, місцями можливі грози.

Вітер дутиме переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах від +10 до +15 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +25 до +30 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі очікується від +7 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +25 градусів тепла.

Погода в Україні 7 травня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні на період з 7 по 8 травня. Надзвичайний рівень загрози метеорологи прогнозують майже на всій території країни, проте є низка винятків.

Зокрема, небезпека омине Крим, а 7–8 травня загроза не поширюватиметься на Львівщину. Вже 8 травня більш безпечною ситуація буде у Волинській, Рівненській, Закарпатській та Житомирській областях. У решті регіонів ризик виникнення пожеж залишається критичним.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку 7 травня / © Укргідрометцентр

Раніше вчені з’ясували, що різкі зміни температури, вологості та тиску можуть безпосередньо впливати на ризик інсульту, оскільки організм не встигає адаптуватися. Наприклад, спека згущує кров і сприяє утворенню тромбів, що підвищує ймовірність ішемічного інсульту.

