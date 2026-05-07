Укрaїнa
96
2 хв

Від спеки +30 до штормового вітру і похолодання: до України суне небезпечний удар негоди

Хвиля спеки накриє Україну, роблячи її найтеплішою країною Європи 7 травня.

Віра Хмельницька
В Україні 7 травня синоптики прогнозують до +30 градусів тепла

У четвер, 7 травня, Україна претендує на статус температурного лідера континенту, адже повітря прогріється до спекотних +30 градусів. Утім, синоптична ситуація залишається тривожною через загрозу гроз у західній частині країни та надзвичайну пожежну небезпеку в інших регіонах.

Якою буде погода в Україні 7 травня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в Україні 7 травня буде спекотно: температура повітря протягом дня очікується від +22 до +28 градусів тепла.

Також вона зазначає, що Україна в цей день вважатиметься найспекотнішою країною Європи.

Однак, у четвер дощі з грозами пройдуть в західних областях України, а на решті території втримається суха погода. Діденко попереджає, що у західних областях південно-західний вітер буде сильним, і може досягати штормових значень.

«Надалі дощів з грозами побільшає, температура повітря знизиться, лише в східній частині ще залишиться дуже тепла погода», — повідомила синоптикиня.

Своєю чергою начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань наголошує, що найближчими вихідними атмосферні фронти змінять погоду: літня спека трохи відступить, а подекуди пройдуть короткочасні грози. У нічні години очікується від +7 до +12 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть помірні +17…+22 градусів вище нуля.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 7 травня в Україні буде хмарна погода із короткочасними проясненнями Опадів не передбачається, лише у західних областях вдень пройде короткочасний дощ, місцями можливі грози.

Вітер дутиме переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах від +10 до +15 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +25 до +30 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі очікується від +7 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +25 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні на період з 7 по 8 травня. Надзвичайний рівень загрози метеорологи прогнозують майже на всій території країни, проте є низка винятків.

Зокрема, небезпека омине Крим, а 7–8 травня загроза не поширюватиметься на Львівщину. Вже 8 травня більш безпечною ситуація буде у Волинській, Рівненській, Закарпатській та Житомирській областях. У решті регіонів ризик виникнення пожеж залишається критичним.

Раніше вчені з’ясували, що різкі зміни температури, вологості та тиску можуть безпосередньо впливати на ризик інсульту, оскільки організм не встигає адаптуватися. Наприклад, спека згущує кров і сприяє утворенню тромбів, що підвищує ймовірність ішемічного інсульту.

