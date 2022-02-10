Від стоматолога - на операційний стіл: на Рівненщині дитина другий тиждень перебуває у реанімації після видалення зуба

Від стоматолога - на операційний стіл: на Рівненщині дитина другий тиждень перебуває у реанімації після видалення зуба

Лікарі вісім годин оперували дівчинку, тепер їй потрібні дорогі ліки.

У Рівненській області дитина вже другий тиждень перебуває у реанімації після видалення зуба.

Лікарі вісім годин оперували дівчинку, тепер їй потрібні дорогі ліки.

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З проханням про допомогу до благодійного фонду "Скарбниця Надії" звернувся лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Олександр Дейнеко.

На запитання що сталось з дівчиною, лікар коротко написав "дитина вже другий тиждень в реанімації після видалення зуба, нагноїлося, 8 годин операція йшла, сепсис, гнійний медіастеніт, гнійний перикардит, флегмона шиї".

Фонд замовив ліки на перші дні. Але ніякої інформації для благодійників про Аліну немає, мама практично не може розмовляти. Вона розказала лише, що лікували зуб, заклали ліки, дівчині стало гірше, потім вирішили зуб вирвати і потім все як в тумані. Все гірше і гірше, в обласну дитячу лікарню дівчина потрапила у важкому стані, хоча батьки звертались до лікарів, не сиділи дома склавши руки.

Зараз Аліна на межі, але шанси у неї є, вона молода і сильна. В лікарні дають по максимуму все, що можуть - найдорожчі антибіотики, знеболювальні, спеціальне харчування, імуноглобулін, перев`язувальні матеріали. Але цього недостатньо.

"Придбати більше ліків у лікарні зараз немає можливості, у 2022 році НСЗУ не перерахувала на рахунок лікарні жодної копійки. Всі чекають гроші хоча б на зарплату, бо за січень виплачено медпрацівникам по 1 500 гривень. І в таких умовах лікарі вісім годин оперують дитину, а потім самі ж шукають для неї допомогу", - повідомили у благодійному фонді

Списки ліків складають день на день, залежно від стану дівчини, не забігаючи далеко вперед.

Але це космічні суми для родини з села Люхча Сарненського району, яка зараз рахує кожну копійку. Тому батьки і лікарі просять про допомогу небайдужих. Реквізити - у дописі Фонду.

Нагадаємо, раніше Україну сколихнуло відео жорстокого поводження з дитиною в одній зі стоматологічних клінік Рівного.

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