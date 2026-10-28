Від студента медуніверситету до власника клініки: 23 роки у стоматології та шлях лікаря-хірурга з Нетішина

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Освіту Вагін здобув за спеціальністю «Стоматологія», отримавши диплом спеціаліста, а вже невдовзі після завершення навчання відкрив власну практику. За понад два десятиліття робота в одному кабінеті перетворилася на клініку повного циклу: тут проводять терапевтичне, ортопедичне, ендодонтичне, хірургічне та імплантологічне лікування — тобто пацієнту здебільшого не потрібно їхати до іншого міста чи чекати на направлення до вузького фахівця.

Хірургія та кісткова аугментація як окрема спеціалізація

Із роками Вагін зосередився саме на хірургічній стоматології та імплантології — напрямах, що вимагають окремої, постійно оновлюваної підготовки. У 2011–2013 роках він пройшов навчання з кісткової аугментації за програмою KRISTAR, а в 2019 році — Master Course з базової хірургії від компанії OSSTEM, однієї з провідних систем дентальної імплантації у світі. У 2020 році до цього додалося навчання за протоколом Auto Bone Concept з керованої кісткової регенерації (GBR) та курс цифрової 3D-діагностики PLANMECA 3D, а ще раніше — навчання з протезувальних протоколів у межах International Dental Forum.

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У ці ж роки лікар почав вибудовувати те, що сам називає системним підходом до лікування: не застосовувати окремі хірургічні прийоми ізольовано один від одного, а поєднувати діагностику, кісткову аугментацію та імплантацію в єдиний, послідовний план для кожного конкретного пацієнта. За словами Вадима Вагіна, саме звичка розглядати клінічний випадок цілісно, а не як набір розрізнених процедур, і стала згодом основою методики, яку він тепер формалізує для колег у навчальному курсі.

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Диплом як лише перший крок

Професійний шлях Вадима Вагіна поєднує клінічну стоматологію з управлінською підготовкою. Кваліфікацію лікаря-спеціаліста він підтверджує регулярно, відповідно до вимог періодичної атестації: у 2012 році пройшов сертифікацію Військово-медичної академії за спеціальністю «Стоматологія», а чинний на сьогодні сертифікат лікаря-спеціаліста зі стоматології отримав у 2023 році. Утім, це далеко не єдиний документ про його фахову підготовку: за роки практики Вагін накопичив цілу низку сертифікатів про проходження курсів і підвищення кваліфікації — від хірургічних та імплантологічних протоколів до цифрової діагностики. Окремий напрям підготовки — управлінський: у 2021 році Вагін пройшов 90-годинну програму з менеджменту стоматологічної клініки (3 кредити ECTS). Це навчання стосувалося вже не лише роботи лікаря, а й організації повного циклу стоматологічної допомоги — від побудови процесів і координації різних етапів лікування до керування роботою команди клініки. За словами Вагіна, саме поєднання медичної практики та управлінських знань дозволило клініці «Стоматолог» вибудувати послідовну модель роботи, за якою вона працює вже понад два десятиліття.

Наступним кроком лікар Вагін називає систематизацію напрацьованого досвіду в «Affordable, Compressed-Visit Dentistry» — курс із семи клінічних модулів, що охоплюють ендодонтію, пародонтологію, імплантологічну хірургію та діагностику, доповнений окремим програмним компонентом (Program Implementation Component) для навчання, поширення методики та зворотного зв’язку з колегами у США. За задумом лікаря, це має стати не заміною двадцяти трьох років практики в Нетішині, а її логічним продовженням — способом передати накопичений досвід ширшому колу фахівців, ніж дозволяє практика в одному місті.

Історія клініки «Стоматолог» у Нетішині в цьому сенсі показова: невелике місто, одна стоматологічна клініка, яка за двадцять три роки жодного разу не змінювала ані власника, ані підходу до роботи — і водночас професійний шлях, що встиг охопити навчання за програмами кількох континентів, визнання колег в Україні та тепер вихід на американську аудиторію. За словами лікаря Вагіна, саме те, що він увесь цей час залишався практикуючим лікарем, а не лише теоретиком, і дає йому підстави навчати інших: кожен модуль, який увійде до курсу, пройшов перевірку не в лабораторії, а за стоматологічним кріслом.

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