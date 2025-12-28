Від Сизрані до Криму: Україна завдала серії болючих ударів по тилу армії РФ

ЗСУ відпрацювали по НПЗ, понтонах та базах окупантів

У ніч проти 28 грудня українські безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ та інші об’єкти окупантів.

Удар підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею.

У Генштабі нагадали, що щорічний об’єм переробки цього підприємства складає від 7 до 8,9 млн. тонн нафти. Слід зауважити, що нафтопереробний завод «Сизранський» є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні російської армії

Ступінь завданих збитків уточнюється.

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окрім цього, Сили оборони України успішно уразили:

місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського (окупований Крим),

ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит (окупована частина Луганської області),

понтонну переправу неподалік Ніконорівки,

склад зберігання БпЛА типу «Шахед» в Макіївці на Донеччині.

Втрати ворога уточнюються.

Також, підтверджено результати нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів «ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка» у Волгоградській області РФ. Вналідок удару було пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку виробництва масел.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони підпалили один з найбільших НПЗ Росії.