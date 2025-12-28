- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 553
- Час на прочитання
- 1 хв
Від Сизрані до Криму: Україна завдала серії болючих ударів по тилу армії РФ
Генштаб підтвердив масовану атаку на Сизранський та Волгоградський нафтопереробні заводи.
У ніч проти 28 грудня українські безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ та інші об’єкти окупантів.
Удар підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.
Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею.
У Генштабі нагадали, що щорічний об’єм переробки цього підприємства складає від 7 до 8,9 млн. тонн нафти. Слід зауважити, що нафтопереробний завод «Сизранський» є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні російської армії
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Окрім цього, Сили оборони України успішно уразили:
місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського (окупований Крим),
ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит (окупована частина Луганської області),
понтонну переправу неподалік Ніконорівки,
склад зберігання БпЛА типу «Шахед» в Макіївці на Донеччині.
Втрати ворога уточнюються.
Також, підтверджено результати нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів «ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка» у Волгоградській області РФ. Вналідок удару було пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку виробництва масел.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони підпалили один з найбільших НПЗ Росії.