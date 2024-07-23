Від ТЦК до окопу: наскільки швидко мобілізовані потрапляють на фронт

Одним з найпоширеніших міфів про мобілізацію в Україні є уявлення, що призвані громадяни "з ТЦК одразу потрапляють в окоп".

Всі мобілізовані без військового досвіду або з тривалою перервою у службі проходять обов'язкову базову загальновійськову підготовку (БЗВП) перш, ніж потрапити на службу. Вона відбувається у спеціальних навчальних центрах або батальйонах, які мають статус військових частин, і триває 30 діб.

Вінницький обласний ТЦК та СП розвіяв це хибне уявлення про мобілізацію в Україні.

Що таке базова загальновійськова підготовка

Нині в Україні передбачена базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для осіб, мобілізованих на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, які не мають військового досвіду чи мають перерву у військовій службі.

Новобранці проходять БЗВП у навчальних центрах або навчальних батальйонах. Ці структури мають статус військових частин, до особового складу яких і зараховуються новоспечені військовослужбовці. Інколи ці частини плутають із бойовими.

Скільки триває базова загальновійськова підготовка

Базовий вишкіл триває 30 діб, із яких:

1 доба — адміністративний день (медичний огляд, отримання зброї, екіпірування тощо);

29 діб (290 навчальних годин) — навчальні заняття.

Тривалість навчального дня — 10 навчальних годин. Тривалість однієї навчальної години — 45 хвилин.

За інформацією ТЦК, заняття передбачають теоретичну та практичну складові, а також самостійну підготовку. Остання проводиться у визначений розпорядком дня час під керівництвом інструкторсько-викладацького складу.

Чого навчають під час базової загальновійськової підготовки

БЗВП складається із трьох курсів. Перший — ознайомчий курс. Він триває одну добу — 10 навчальних годин, 20% часу становлять практичні заняття):

національно-патріотична підготовка

заходи безпеки

правова підготовка

міжнародне гуманітарне право

Другий курс — індивідуальної підготовки, який триває 20 навчальних діб, що еквівалентно 200 навчальних годин, з яких 76% часу становлять практичні заняття:

національно-патріотична підготовка

статути ЗС України

підготовка зі зв’язку

підготовка з РХБЗ (радіаційного, хімічного та біологічного захисту)

військова топографія

інженерна підготовка (мінна безпека)

психологічна підготовка

тактична медицина

виживання

тактична підготовка

вогнева підготовка

Третікй курс — вивчення дій в складі відділення (взводу). Він триває 8 навчальних діб (80 навчальних годин, 86% часу становлять практичні заняття):

національно-патріотична підготовка

розвідувальна підготовка

тактична підготовка

вогнева підготовка

комплексне тактичне заняття

"БЗВП покликана підвищити ефективність дій і виживання особового складу в бойових умовах, умовах наслідків обстрілів, незалежно від майбутньої посади. Новобранці набувають первинних знань, умінь і навичок, необхідних для виконання обов’язків та отримання військово-облікової спеціальності "стрілець" (ВОС-100)", - зазначають в ТЦК.

Що відбувається після базової загальновійськової підготовки

Після БЗВП новобранці направляються до військової частини або, за необхідності, проходять додаткове фахове навчання.

У військовій частині також відбувається навчання-злагодження за участі побратимів — військовослужбовців підрозділу.

Нагадаємо, за інформацією Міноборони, підготовка військових складається з трьох етапів: БЗВП (базова загальновійськова підготовка) - 30 діб згідно закону України; фахова підготовка в залежності від військово-обліковоЇ спеціальності - від 14 діб до 50 діб; колективна підготовка до 15 діб.

Під звуки стрілянини та вибухів: як проходять військову підготовку в навчальному центрі ТРО

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