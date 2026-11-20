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"Від цієї війни ніде сховатися": пані посол ЄС пережила атаки у Києві та Львові — що розповіла (фото)
Катаріна Матернова розповіла про роботу ППО над головою у столиці та вибухи у Львові.
Пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова під час робочої поїздки до Львова опинилася 20 листопада під масованим російським обстрілом, ховаючись між двома стінами в готелі. Напередодні дипломатка пережила атаку дронів у Києві та поділилася всім у Мережі.
Про це Матернова написала на своїй Facebook-сторінці.
Пані посол ЄС розповіла, що сподівалася під час робочої поїздки до Львова хоча б ненадовго відпочити від постійних російських атак на Київ. Однак, за її словами, цієї ночі російські війська атакували не лише столицю, а й Львів та низку інших українських міст ракетами й безпілотниками.
«Я не сплю від третьої години ночі. Ми ховалися в підвалі та коридорі нашого готелю у Львові — між двома стінами», — написала дипломатка.
Вона додала, що у Львові спочатку було чути вибухи дронів, а згодом — ракетні удари.
Матернова також зазначила, що після збиття дрона безпосередньо над нею в Києві напередодні сподівалася провести спокійну ніч у Львові. Пізно ввечері вона написала другу: «Ми щойно приїхали до Львова. Зараз мій тиск уже знизився, але це був жахливий досвід».
«Від цієї війни ніде сховатися. Росіяни атакують усюди. Саме з цим українці живуть уже п’ять років», — акцентувала дипломатка.
Вона додала, що вірить у здатність України вистояти, як це було дотепер, і зрештою перемогти.
Атака на Львів 20 листопада — що відомо
Нагадаємо, зранку 20 листопада Росія масовано атакувала Львів безпілотниками та ракетами. Під удар потрапив квитковий термінал залізничної станції «Скнилів» — там загинули двоє людей, а в міських лікарнях перебувають 10 постраждалих (двоє з них у тяжкому стані). Вокзал у момент обстрілу не працював, а пасажирів електрички, що наближалася, машиніст вчасно зупинив і евакуював.
Окрім цього, у Львові та передмісті уламки пошкодили два автомобілі, вибили вікна в гуртожитку, зачепили приватний будинок у Лисиничах, а частину ракети знайшли просто на тротуарі. У місті та області запровадили аварійні відключення світла.