Пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова / © Катаріна Матернова

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Пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова під час робочої поїздки до Львова опинилася 20 листопада під масованим російським обстрілом, ховаючись між двома стінами в готелі. Напередодні дипломатка пережила атаку дронів у Києві та поділилася всім у Мережі.

Про це Матернова написала на своїй Facebook-сторінці.

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Пані посол ЄС розповіла, що сподівалася під час робочої поїздки до Львова хоча б ненадовго відпочити від постійних російських атак на Київ. Однак, за її словами, цієї ночі російські війська атакували не лише столицю, а й Львів та низку інших українських міст ракетами й безпілотниками.

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«Я не сплю від третьої години ночі. Ми ховалися в підвалі та коридорі нашого готелю у Львові — між двома стінами», — написала дипломатка.

Вона додала, що у Львові спочатку було чути вибухи дронів, а згодом — ракетні удари.

Катаріна Матернова у львівському готелі під час атаки 20 листопада / © Катаріна Матернова

Матернова також зазначила, що після збиття дрона безпосередньо над нею в Києві напередодні сподівалася провести спокійну ніч у Львові. Пізно ввечері вона написала другу: «Ми щойно приїхали до Львова. Зараз мій тиск уже знизився, але це був жахливий досвід».

«Від цієї війни ніде сховатися. Росіяни атакують усюди. Саме з цим українці живуть уже п’ять років», — акцентувала дипломатка.

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Вона додала, що вірить у здатність України вистояти, як це було дотепер, і зрештою перемогти.

Атака на Львів 20 листопада — що відомо

Нагадаємо, зранку 20 листопада Росія масовано атакувала Львів безпілотниками та ракетами. Під удар потрапив квитковий термінал залізничної станції «Скнилів» — там загинули двоє людей, а в міських лікарнях перебувають 10 постраждалих (двоє з них у тяжкому стані). Вокзал у момент обстрілу не працював, а пасажирів електрички, що наближалася, машиніст вчасно зупинив і евакуював.

Окрім цього, у Львові та передмісті уламки пошкодили два автомобілі, вибили вікна в гуртожитку, зачепили приватний будинок у Лисиничах, а частину ракети знайшли просто на тротуарі. У місті та області запровадили аварійні відключення світла.

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