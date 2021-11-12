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Від удару мотоцикл перекинуло через авто: на Закарпатті у моторошній ДТП загинула 16-річна дівчина

Від удару мотоцикл перекинуло через авто: на Закарпатті у моторошній ДТП загинула 16-річна дівчина

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

У поліції встановлюють причини ДТП.

У селі Вільхівці Тячівського району Закарпатської області 12 листопада о 9:00 ранку сталась ДТП, у якій загинула 16-річна дівчина. 

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області. 

За даними поліції, 18-річний хлопець та 16-річна дівчина їхали на мотоциклі. Юнак не впорався з керуванням та врізався у автомобіль Mercedes, за кермом якого був 29-річний чоловік. 

Мотоцикл від удару перекинуло через автомобіль. На місці ДТП загинула 16-річна дівчина, 18-річного хлопця госпіталізували. Водії автомобіля та мотоцикла на момент ДТП були тверезими. 

Правоохоронці встановили, що мотоцикл навіть не мав державного номера. У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство. 

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