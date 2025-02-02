Від удару російської ракети у Полтаві загинула українська акторка

Настя була всебічно обдарованою, вона працювала як в сфері культури, так і в IT.

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Полтаві загинула акторка Анастасія Кольвах. Вона була співавторкою постановок місцевого "Театру Сучасного Діалогу".

Про це повідомили на Facebook-сторінці театру.

“Сьогодні, 1 лютого, російська ракета вбила нашу колежанку, акторку, співавторку перфоменсів і постановок. Нашу Настю Кольвах”, - йдеться у дописі.

Колеги акторки висловили співчуття родині Насті, її знайомим та друзям.

“Сумуємо разом з вами. Слова не добираються. Лети високо, пташко”, - пишуть вони.

У театрі додали, що Настя була всебічно обдарованою, вона працювала як в сфері культури, так і в IT.

“Активно волонтерила і взагалі була ( жахливе слово була) світлою людиною. Тож нехай і пам'ять про неї буде світлою і чистою”, - йдеться в некролозі.

Соціальний "Театр Сучасного Діалогу" є проєктом громадської організації "Суспільна Служба України". До його творчого колективу входять як професійні актори, так і аматори. Вони готують вистави та перформенси на актуальні теми.

Після вистав актори влаштовують обговорення із аудиторією, аби спонукати людей на діалог і пошук шляхів вирішення нагальних проблем.

Нагадаємо, після російської ракетної атаки у Полтаві кількість загиблих збільшилася до 11 людей. Одна людина померла у лікарні.

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