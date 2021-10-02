Від удару спалахнув: у Вінницькій області загинув 31-річний водій мотоцикла, який на швидкості врізався у фуру

Від удару спалахнув: у Вінницькій області загинув 31-річний водій мотоцикла, який на швидкості врізався у фуру

На момент ДТП водій вантажівки спав у транспортному засобі.

У селищі Вороновиця Вінницької області в суботу, 2 жовтня, об 11:00 сталась ДТП, у якій загинув 31-річний мотоцикліст.

Про це повідомили в Нацполіції Вінницької області.

За даними слідства, 31-річний водій мотоцикла Yamaha на швидкості врізався у припарковану на узбіччі дороги вантажівку Mercedes. Від удару мотоцикл спалахнув, його водій загинув на місці ДТП. Особу покійного уже встановили, це - 31-річний житель Вінниці.

На момент ДТП водій вантажівки спав у транспортному засобі. Він не постраждав. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Триває слідство.

Нагадаємо, поблизу центру Львова авто збило на переході жінку з двома дітьми.

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