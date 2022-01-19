Від удару відірвало ногу: у Дніпрі під час жахливої ДТП загинув чоловік

Шофер не встиг зреагувати та збив пішохода.
У Дніпрі на виїзді з міста водій легковика збив пішохода, який переходив дорогу у недозволеному місці. Потерпілий загинув.
Про це пише "Інформатор".
Як стало відомо, подія сталася біля одного з найпопулярніших будівельних гіпермаркетів на виїзді з міста. Там чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці. У цей момент у бік Дніпра рухався водій автомобіля Skoda.
Шофер не встиг зреагувати та збив пішохода. Удар був такої сили, що в авто деформувалися капот, дах і лобове скло. Крім того, під час зіткнення потерпілому відірвало ногу.
На місці події працювали правоохоронці. Встановлюються всі деталі того, що сталося.
Нагадаємо, що під Києвом на Броварському шосе у крайній лівій рухалась Skoda, в якусь мить машина наїхала на кригу і стала некерованою.
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