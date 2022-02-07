Від удару відкинуло на зустрічну смугу: у Житомирській області чоловік потрапив під колеса двох машин

Від удару відкинуло на зустрічну смугу: у Житомирській області чоловік потрапив під колеса двох машин

Постраждалий помер на місці.

У Житомирській області водій Mercedes-Benz Vito збив 49-річного чоловіка. Потерпілого відкинуло на зустрічну смугу під колеса “ВАЗ”. Чоловік загинув на місці ДТП.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Житомирській області.

“Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці поблизу с. Мамрина Харитонівської громади. У результаті наїзду автомобілями загинув 49-річний житель м. Коростишева. Розпочато досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, рухаючись у напрямку м. Коростишева, наїхав на пішохода, який перебував на проїзній частині. Після цього чоловіка відкинуло на смугу зустрічного руху, де він потрапив під колеса автомобіля"ВАЗ". 49-річний чоловік загинув на місці події.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

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