Від удару відлетіла на зустрічну смугу: у Полтаві жінку на смерть збили маршрутка та автомобіль (фото)

Від удару відлетіла на зустрічну смугу: у Полтаві жінку на смерть збили маршрутка та автомобіль (фото)

Причини ДТП встановлюються.

У Полтаві у вівторок, 1 лютого, у ДТП загинула 59-річна жінка. Потерпілу збили маршрутка та автомобіль.

Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.

ДТП сталась о 7:00 на вулиці Європейській, 128. Там жінку спочатку збила маршрутка "Рута". Від удару потерпілу відкинуло на зустрічну смугу, де її переїхав автомобіль Toyota Corolla.

ГУ Національної поліції в Полтавській області

Потерпіла загинула на місці аварії. Особу покійної встановили. Це - місцева жителька 1963 року народження. Вона, за попередніми даними, перебігала дорогу в забороненому місці.

Поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

ГУ Національної поліції в Полтавській області

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