Від удару відлетіла на зустрічну смугу: у Полтаві жінку на смерть збили маршрутка та автомобіль (фото)

Причини ДТП встановлюються.
У Полтаві у вівторок, 1 лютого, у ДТП загинула 59-річна жінка. Потерпілу збили маршрутка та автомобіль.
Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.
ДТП сталась о 7:00 на вулиці Європейській, 128. Там жінку спочатку збила маршрутка "Рута". Від удару потерпілу відкинуло на зустрічну смугу, де її переїхав автомобіль Toyota Corolla.
Потерпіла загинула на місці аварії. Особу покійної встановили. Це - місцева жителька 1963 року народження. Вона, за попередніми даними, перебігала дорогу в забороненому місці.
Поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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