"Від удару відлетіли, як кеглі": подробиці ДТП у Херсонській області, де загинули мати з дитиною

"Від удару відлетіли, як кеглі": подробиці ДТП у Херсонській області, де загинули мати з дитиною

Після аварії водій отримав нервовий зрив.

У Херсонській області в результаті ДТП загинула 35-річна жінка з 9-річною донькою. Пішоходів збив місцевий житель, який перебував за кермом Renault Trafic. Трагедія сталася на ділянці дороги, де поблизу не було пішохідного переходу. Правоохоронці хоч і відкрили кримінальне провадження, але водія затримувати не стали.

Про це пише видання Обозреватель.

Вчителька української мови Ганна Качан разом з 9-річною донькою Софією переходили дорогу в районі ринку.

"Вони поверталися з поминок додому. Вирішили зайти до магазину, купити морозива. Стали переходити дорогу. За кермом буса був місцевий житель Володя К. За його словами, він бачив їх. Але думав, що і вони бачать його. Здається, що він навіть не гальмував, бо бус був завантажений зерном, там і гальмівного шляху не видно було. А вони думали, що він загальмує... Швидкість була великою. Від удару Аня і Софійка відлетіли, як кеглі, метрів на десять. Ми бачили, що автомобіль вже навіть був на зустрічній смузі", – розповіла сестра Ганни Тетяна Сумар.

Ганна Качан багато років викладала українську мову в місцевій школі. Її любили і поважали учні та батьки. Софійка займалася грою на гітарі.

"За дівчинкою дуже сумує її біленька кішечка. Вона глуха і впізнавала тільки Софію", – каже Тетяна.

Батько Софії Сергій Качан - на заробітках у Європі. Дізнавшись про загибель дружини і дочки, він вирішив терміново повернутися додому. "Він цього разу не хотів їхати, ніби відчував щось. Сергій дуже любив Софійку, буквально душі в ній не чув, він дуже турботливий батько", – додала родичка.

У пресслужбі поліції Херсонської області кажуть, що відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 – порушення правил дорожнього руху. Але водія не затримали, він отримав нервовий зрив.

Наразі призначено низку експертиз, також аналіз на алкоголь у крові буде готовий через 10 днів.

ГУ НП в Херсонській області

"На відео видно, що мама з донькою, перш ніж перейти дорогу, подивилися праворуч, там їхала вантажівка. Вони її пропустили і, навіть не глянувши ліворуч, почали переходити дорогу. Потім помітили бус, на мить забарилися, але вирішили продовжити перехід. Водій, мабуть, подумав, що вони зупиняться. Він намагався уникнути удару, навіть виїхав на зустрічну смугу, але аварії не вдалося уникнути", – пояснив заступник начальника пресслужби Віталій Байдоров.

Раніше стало відомо, що в Одесі помер одинадцятикласник Микита Булавенко, якого на пішохідному переході збив автомобіль.

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