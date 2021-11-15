Від удару вилетів з машини: у Херсонській області на трасі жахливо загинув водій (фото)

Від удару вилетів з машини: у Херсонській області на трасі жахливо загинув водій (фото)

Чоловік отримав смертельні травми.

У Херсонській області на автодорозі Нижні Сірогози – Верхній Рогачик, неподалік с. Верхні Сірогози, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої водій автомобіля "ВАЗ-21103" загинув на місці події. Наразі встановлюються всі обставини пригоди.

Про це повідомили на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

За даними слідства, 39-річний водій автомобілю “ВАЗ-21103” – житель Новоолександрівки. Він не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся. Чоловік помер на місці аварії.

За словами начальника відділу слідчого управління Головного управління Нацполіції області Дмитра Думанського, на дорозі могла утворитися паморозь і це могло стати причиною ДТП. Також встановлено, що водій під час керування не був пристебнутий паском безпеки і вилетів з автомобіля, коли той перекинувся.

Поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом.

www.facebook.com/Патрульна поліція Херсонської області

Як повідомлялося, моторошна ДТП сталася на в'їзді до Рівного: момент зафіксувала камера спостереження. На відео видно, як легковик таранить електроопору. Після цього його кидає на десятки метрів. Удар був такої сили, що автомобіль просто розірвало. Відірваний моторний відсік зайнявся.

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