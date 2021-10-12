Від удару вилетів з салону: під Дніпром сталася смертельна ДТП

Від удару вилетів з салону: під Дніпром сталася смертельна ДТП

У салоні авто в момент того, що сталося, були діти.

У Дніпропетровській області вдень 12 жовтня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: водій легковика не впорався з керуванням, злетів з дороги і врізався в дерево.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія трапилася на автодорозі "Дніпро - Нікополь" недалеко від селища Привільне. Там водій автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і врізався з деревом.

Удар був такої сили, що авто буквально перетворилася на купу металу. У його конструкціях застрягли три людини, один під час зіткнення з машини вилетів.

“Рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання деблокували двох жінок 1980 року народження та 2003 року народження. Постраждалих передано працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до Нікопольської міської лікарні №4 (стан середньої важкості). Чоловік, якого викинуло з автівки зазнав незначних ушкоджень, тому від госпіталізації відмовився. Також,надзвичайники деблокували тіло водія без ознак життя”, — розповіли в ДСНС області.

На місці події працювали слідчі по ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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