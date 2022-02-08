Від удару влетів у стовп: у Дніпрі сталася жахлива ДТП з таксі

Від удару влетів у стовп: у Дніпрі сталася жахлива ДТП з таксі

Постраждали двоє людей.

У Дніпрі вдень 8 лютого сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковик та автомобіль служби таксі.

Про це пише "Дніпро оперативний".

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Кутузова. Там зіткнулися автомобілі Hyundai Elantra та Mitsubishi Lancer. Що саме спричинило аварію, зараз невідомо. Проте удар був такої сили, що Hyundai внаслідок удару влетів у електроопору.

В аварії постраждали водій та пасажир Mitsubishi. Їх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

На місці події працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Нагадаємо, що у Херсонській області таксист жорстоко покарав клієнта.

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