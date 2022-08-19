Від вибухів на авіабазі "Саки" в Криму понад половина бойових літаків Чорноморського флоту РФ вийшли з ладу

Понад половину бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту вийшли з ладу, кажуть на Заході.

Внаслідок вибухів на авіабазі "Саки" в окупованому Криму понад половину бойових реактивних літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу.

Про це інформує Reuters з почиланням на анонімного чиновника із Заходу.

"За нашими оцінками, вибухи на аеродромі "Саки" 9 серпня вивели з ладу понад половину бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту РФ", - сказав він.

Посадовець зазначив, що Україна зараз послідовно досягає "кінетичних ефектів" глибоко в тилу Росії, що має суттєвий вплив на матеріально-технічну підтримку РФ та "значний психологічний вплив на російське керівництво.

За його словами, до цих вибухів війна перебувала в моменті, близькому до операційного застою.

"Сухопутні сили жодної зі сторін не мають достатньо зосередженої наземної бойової потужності для проведення ефективних наступальних дій, які будь-яким чином суттєво вплинули б на хід війни", - додав він.

Нагадаємо, 9 серпня на аеродромі "Саки", що розташований у Новофедорівці в Криму, пролунали потужні вибухи. Відомо, що цей аеродром є одним із ключових для російської авіації на півострові, який вона використовує для авіаударів по Україні.

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