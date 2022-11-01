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Від вибуху в танка росіян зірвало башту: ЗСУ "Стугною" вдарили по окупантах (відео)

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Від вибуху в танка росіян зірвало башту: ЗСУ "Стугною" вдарили по окупантах (відео)

На екрані ПТРК "Стугна" видно, як вибухає російський танк, скриншот з відео

Від удару українських захисників ворожа техніка спалахнула.

Українські військові на одному з напрямків ведення бойових дій знищили танк окупантів.

Відео ліквідації ворога оприлюднив СтратКом ЗСУ.

Бійці вдарили по окупантах з українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

"На екрані ПТРК "Стугна" добре видно, як вибухає російський танк, і в нього від вибуху зриває башту", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ у війні з Україною

Російські окупанти минулої доби втратили в Україні близько 650 вояків. Найбільше окупантам дісталося від українських захисників на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Загалом від повномасштабного вторгнення РФ до України, ЗСУ знищили вже близько 72470 особового складу російських військ.

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Війна Росії проти України
Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
537
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