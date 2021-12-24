Від відлиги до сильних морозів: прогноз погоди в Україні на триденні вихідні, 25-27 грудня

Від відлиги до сильних морозів: прогноз погоди в Україні на триденні вихідні, 25-27 грудня

Вночі у деяких регіонах від неділі температура знизиться до 14° морозу.

Погода в останні вихідні цього місяця та 2021 року, яких з нагоди Різдва західного обряду буде три, 25-27 грудня, буде строкатою - у суботу очікується відлига, а від неділі до нас знову повернуться морози.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра, 25 грудня, в країні ітиме сніг, подекуди з дощем, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні опади, лише в південній частині вдень без істотних опадів. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, вночі у більшості областей, вдень у східній частині подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5°, на сході країни 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла,у південній частині вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла. В Карпатах значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, температура протягом доби 1-6° морозу.

У неділю, 26 грудня, та понеділок, 27 грудня, також очікується сніг, на Закарпатті та півдні країни з дощем, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу, у північних, Рівненській та Волинській, 27 грудня і у більшості центральних та східних областей без опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на східний, на півдні та сході країни північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу, у північній частині, 27 грудня в Україні, крім півдня та Закарпаття, вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу, на Закарпатті та півдні країни вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі 27 грудня 2-7° морозу).

У Києві у суботу також сніжитиме (вдень місцями). На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

26-27 грудня у столиці буде без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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