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Від ворожих бомб у селі Чорне на Харківщині загинуло троє людей: фото

Наслідки авіаудару по селу Чорне на Харківщині / © Олег Синєгубов
Наслідки авіаудару по селу Чорне на Харківщині / © Олег Синєгубов
Наслідки авіаудару по селу Чорне на Харківщині / © Олег Синєгубов
Наслідки авіаудару по селу Чорне на Харківщині / © Олег Синєгубов

Особу однієї із загиблих ще не встановлено.

Внаслідок ударів керованими авіабомбами по селу Чорне Куп’янського району Харківщини загинуло троє мирних мешканців.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, опублікувавши фото з місця ударів.

За його інформацією, жертвами влучань ворожих КАБів стали 58-річна жінка, 56-річний чоловік та дівчина, особу якої ще не встановлено. 

“Постраждали 54-річна жінка, госпіталізована у важкому стані, а також зазнав поранень  53-річний чоловік”, - додав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок влучання ворожої бомби в цьому селі загинуло подружжя, яке перебувало в автомобілі.

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