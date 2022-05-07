Від ворожих обстрілів під Харковом загинув журналіст Максим Мединський

У бою з російськими окупантами на Харківщині загинув ще один журналіст — Максим Мединський.

Рота журналіста потрапила під ворожий обстріл 29 квітня. Чоловікові було лише 33 роки.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що Максим Мединський пішов на фронт добровольцем ще у 2014 році. Протягом року виконував бойові завдання на передовій, чотири місяці перебував біля Донецького аеропорту. Від початку повномасштабного вторгнення РосіїуУ лютому 2022 року Мединський пішов знову захищати країну.

"В мирний час Максим, талановитий журналіст та дизайнер, справжній майстер своєї справи, працював для державних проєктів. Останній рік Офіс реформ Міненерго, Департамент комунікацій Міністерства мали честь працювати з ним у команді", - йдеться у повідомленні.

Міненерго зазначає, що Максим був патріотом своєї країни: "А як інакше? Хто повинен це зробити? Завжди є що втрачати. Але важливо не лише боятися втрат, а й захищати своє".

Нагадаємо, від обстрілів російських окупантів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов.

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