Від ворожого обстрілу на Запоріжжі загинув чоловік під час святкування дня народження: фото

У суботу, 30 грудня, російська окупаційна армія з реактивної артилерії обстріляла місто Степногірськ Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, який святкував свій день народження.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Керівник області уточнив, що цинічний обстріл житлової забудови міста з ракетних систем залпового вогню відбувся о 12:10.

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“Ця атака відібрала життя 43-річного місцевого жителя. Сьогодні загиблий чоловік святкував свій день народження. Моторошно. В голові не вкладається, як рашистських виродків носить земля”, - написав у повідомленні Юрій Малашко.

Нагадаємо, цього ж дня російські військові злочинці обстріляли селище Антонівка на Херсонщині, в результаті чого на власному подвір’ї від травм загинув чоловік.

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