Від вибуху в будинку загинув 8-річний хлопчик: ще двоє дітей і троє дорослих – у лікарні

Лікарня / © pixabay.com

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На Херсонщині у селищі Калинівське внаслідок вибуху боєприпасу в приватному будинку загинув 8-річний хлопчик. Ще двох дітей та трьох дорослих госпіталізували.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Внаслідок необачного поводження з боєприпасами дорослими загинув 8-річний хлопчик», — написав він.

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Згодом чиновник додав, що ще один 8-річний хлопчик та 16-річна дівчина були доправлені до лікарні з мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями.

Також госпіталізували двох жінок.

«У 36-річної потерпілої — гостра реакція на стрес. 37-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також множинні уламкові поранення рук, ніг, шиї та грудної клітки», — йдеться у повідомленні.

Ще один постраждалий від вибуху — 36-річний чоловік.

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«В нього діагностували мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують», — повідомив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, раніше Миколаївської області стався трагічний інцидент — внаслідок вибуху гранати загинула дитина, а згодом і сама жінка, яка принесла боєприпас.