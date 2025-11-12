Світлана Гринчук / Джерело: Facebook-сторінка Гринчук / © Facebook

Світлана Гринчук — одна з помітних фігур в українській владі за останні роки.

Її кар’єрний шлях розвивався від викладача університету до ключових посад у Міністерствах захисту довкілля та енергетики.

У листопаді 2025 року Гринчук стала фігуранткою гучного скандалу щодо масштабної схеми «відкатів» у державному секторі енергетики, який ще більше привернув увагу суспільства до її персони.

ТСН.ua зібрав усі відомі факти про Світлану Гринчук та її життя.

Освіта та життєвий шлях

Світлана Василівна Гринчук (дівоче прізвище Іванова) народилась 11 листопада 1985 року у Чернівцях, де провела дитячі та шкільні роки. Її сімейне походження залишається приватним, а сама міністерка уникає публічних згадок про рідних. У 2008 році вона закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут, де навчалась за спеціальністю «Фінанси» та отримала кваліфікацію магістра з фінансів.

З травня 2009 року по травень 2012 року навчалася в аспірантурі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, де у 2013 році Гринчук захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток іпотеки в сільському господарстві України». У травні 2014 року Гринчук здобула науковий ступінь кандидата економічних наук із спеціальності гроші, фінанси та кредит.

Навчалася в Університетському інституті професійної підготовки «Менеджмент і управління підприємством» (IUP Management et Gestion des Entreprises) Університету Оверні (Університет Клермон-Ферран-1) у Франції.

Від Міндовкілля до Міністерства енергетики України

Світлана Гринчук розпочала свій професійний шлях у 2008 році як викладач фінансового факультету Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2012 року вона перейшла до наукової діяльності, ставши співробітником ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ.

У 2015 році її кар’єра змінилася на державну службу, де вона обійняла посаду головного спеціаліста в Департаменті з питань безпеки життєдіяльності та охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу, в Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

Від 2016 до 2019 року Гринчук обіймала посаду директорки департаменту з питань зміни клімату та збереження озонового шару у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Під час роботи у відомстві вона опікувалась ратифікацією та імплементацією Паризької кліматичної угоди та забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов’язань за Кіотським та Монреальським протоколами.

У 2019 році Світлана Гринчук обіймала посаду радниці з питань екології при прем’єр-міністрі Олексії Гончаруку, а у 2020 році стала радницею з аналогічних питань у Міністерстві фінансів України. У 2021 році вона заснувала та очолила громадську організацію «І Ес Джі Асоціація України».

У 2022 році Гринчук стала заступницею Міністра захисту довкілля та природних ресурсів. На цій посаді вона відповідала за європейську інтеграцію міністерства, включаючи формування політики та виконання зобов’язань України в частині Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У вересні 2023 року вона перейшла на посаду заступниці Міністра енергетики України Германа Галущенка, а вже у вересні 2024 року Верховна Рада проголосувала за її призначення Міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів.

Однак, у 2025 році в новому уряді прем’єрки Юлії Свириденко Гринчук знову повернулася до енергетичної сфери, замінивши Германа Галущенка на посаді Міністерки енергетики України.

У листопаді 2025 року Гринчук подала заяву про відставку з цієї посади на тлі розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці, до якої був причетний Тимур Міндіч.

Сама Грінчук зазначила, що під час її роботи не було жодних порушень законодавства. Вона підтвердила, що таких «фактів не може існувати в принципі».

Особисте життя

Світлана Гринчук була одружена з підприємцем В’ячеславом Гринчуком (співзасновник ГО «Офіс незалежних екологів»), але наразі пара розлучена.

Це припущення ЗМІ підтверджується тим, що у декларації за 2023 рік колишній чоловік уже не згадується (на відміну від попередніх років), хоча на її сторінці у Facebook статус стоїть «У шлюбі».

Подружжя спільно проживало в київській квартирі В’ячеслава, яка мала площу 244,5 м². За непідтвердженою інформацією, розлучення могло статися після 2022 року, коли Гринчук зосередилася на кар’єрі. У пари є спільна донька — Юлія.

У декларації за 2024 рік Гринчук задекларувала зарплату близько 1,2 млн грн, банківські активи та автомобіль Volvo 2020 року випуску.

Водночас під час засідання ВАКС 12 листопада у справі про корупцію стало відомо, що міністерка Світлана Гринчук мінімум тричі ночувала у квартирі міністра юстиції Германа Галущенка.

Ці несподівані деталі були оприлюднені з протоколу візуального спостереження. Гринчук прокоментувала це, заявивши, що «нічого про це не чула».

Цікаві факти про Світлану Гринчук

У 2024 році агентство USAID відзначило Світлану Гринчук як реформаторку, особливо підкресливши її роль як однієї з небагатьох жінок у сфері української енергетики. Її зусилля дозволили успішно впроваджувати реформи в секторі навіть попри повномасштабну війну.

Світлана Гринчук вільно володіє німецькою та англійською мовами, що є значною перевагою для ведення переговорів із міжнародними партнерами. У вільний час вона захоплюється читанням, музикою, спортом (зокрема, бадмінтоном та велоспортом) і любить тварин. Крім того, Гринчук є автором понад 20 наукових праць у сфері клімату, а її дисертація мала прямий вплив на формування державної політики декарбонізації.

