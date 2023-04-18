Від’єднав станцію від енергосистеми України: СБУ повідомила про підозру окупаційному очільнику Запорізької АЕС

Служба безпеки України має докази щодо чергового російського чиновника, причетного до поширення окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині України. Про підозру повідомлено так званому "директору" Запорізької АЕС Олегу Романенку.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

До цієї посади громадянин РФ працював головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області Росії.

"Після захоплення українського енергооб’єкта Романенко став "директором" створеної загарбниками "експлуатуючої організації Запорізької АЕС", що входить до структури "Росатому", - зазначають в СБУ.



Встановлено, що у період з 11 березня до листопада 2022 року Романенко забезпечив виконання вказівки москви щодо відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України.



У подальшому він організовував роботу атомного об’єкта в інтересах РФ. Для цього він підбурював працівників АЕС підтримати окупантів і співпрацювати з ними. У разі незгоди погрожував "звільненням" та переслідуваннями з боку каральних органів країни-агресорки.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Романенку підозру за такими статтями Кримінального кодексу України", - додають в СБУ.

Там також надали статті закону, за яким так званому очільнику Запорізької АЕС загрожує довічне позбавлення волі. Це ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни), а також ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Нагадаємо, що армія РФ створює небезпеку для Запорізької атомної електростанції в тимчасово захопленому Енергодарі. У МАГАТЕ повідомляють про обстріли поблизу Запорізької АЕС.

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