Від його спогадів стигне кров: історія полоненого, що пройшов катівні, а тепер з кицькою Плямкою демобілізувався

У полоні його утримували в окупованому Луганську в нелюдських умовах.

Після пекла російського полону та реабілітації Євген Шибалов повернувся у військо. Але тепер, коли новий закон про мобілізацію дозволяє йому демобілізуватися, вирішив повернутися до цивільного життя. І не сам, а з кицькою Плямкою.

Від спогадів Євгена про російські катівні стигне кров: знущалися, били і фізично, і струмом. Зараз він вже будує плани на майбутнє, але те, через що він пройшов, забути неможливо. Про життя після полону — розповів в сюжеті каналу "Ми — Україна" в ефірі телемарафону.

Він бачив справжні обличчя війни і ворога у полоні.

“Для себе вирішив, що буду терпіти, виносити все, бо здоров'я ми поправимо, але головне моє завдання — повернутися живим”, — каже військовий.

Війна для Євгена почалася ще в 2014-му, коли росіяни окупували рідний Донецьк. Два роки він залишався у місці, та якось до нього прийшли окупанти і депортували з дому.

“У мене тепер є чудове досягнення, як персона нон грата в невизнаній республіці”, — розповів Євген.

У 2022-му вже у Києві з першими вибухами він піде добровольцем.

Євген Шибалов / Фото: ТСН.ua

“Було страшно, всі перелякані, ніхто не розумів, що відбувається. І 90% складу в батальйоні, це такі самі, як я, колишні цивільні, в яких є тільки патріотична мотивація, а більше нічого”, — каже військовий.

Та всі швидко навчилися. Спочатку бої за Київщину, а далі Євген поїде на Схід, на свою батьківщину.

“Спочатку в Донецьку область під Бахмут, потім трошки далі вже в Луганську під Попасну”, — розповів Євген.

Потім сталося те, до чого не можна підготуватися — полон.

“Чомусь вважають, що саме з ними такого трапитися не може, бо як мені довелося переконатися на власному прикладі, у полон може потрапити будь-хто”, — каже військовий.

Аби вижити, треба прийняти нову, страшну реальність.

“Це була душна, спекотна камера в СІЗО. Переповнена, в якій ніколи не проводилася дезінсекція. Одне з моїх відкриттів полону — я ніколи не думав, що клопи — це насправді такі страшні творюки. І в мене досі, коли замислюєшся, буває відчуття, що по мені повзають і кусаються фантомні клопи”, — розповів Євген.

У полоні його утримували в окупованому Луганську в нелюдських умовах. Без їжі і ліків. Зі щоденними тортурами.

“Дуже полюбляють вони катувати електричним струмом. Беруть звичайний польовий телефон і підключають до різних частин тіла. Конкретно в НГБ ЛНР єдиний, хто полюбляє підключати тапік саме до геніталій, є єдина жінка в команді”, — каже військовий.

І так цілих півроку. Аби зламати морально, окупанти кілька разів організовували так званий обмін. Потім повертали хлопців назад до катівень.

“Ти ніколи не знаєш, куди от тебе зараз забрали. Просто етапом в іншу в'язницю перевели в сусідній барак чи повезли на обмін”, — розповів Євген.

Навіть тоді, коли його з зав'язаними очима справді везли міняти, Євген не вірив, що їде додому.

“Мені дуже часто, так дуже реалістично в усіх деталях снилося, як я повертаюся додому, а потім я прокидався знову в бараку або в камері. І тому, коли мене вже в реалі привезли на обмін, я побачив українські прапори, хлопці в своїй формі підходять, вітають, обіймають… Мені ще знадобилося кілька хвилин, щоб пересвідчитися в тому, що це все відбувається насправді”, — каже військовий.

На цим відео 31 грудня 2022 року плакала вся країна. Понад сотня українських воїнів нарешті повернулися. Вони змучені, худі, але щасливі співають гімн. Поміж них і Євген.

А далі були місяці психологічної реабілітації, яка триває й досі. Головний терапевт Євгена в нього на руках.

“Можливо, це єдина причина, чому я досі не зійшов з розуму, зараз муркає коло нас”, — розповів військовий.

Киця Євгена Шибалова / Фото: ТСН.ua

Завів собі кішку, назвав Плямкою. Зараз вони не розлий вода. З нею навіть знову воювати пішов.

“Рік разом послужили. Поставив її в частині лоточок, мисочки. Ми з хлопцями придумали їй посаду. Вона була зампомиш роти, в званні рекрута. Завели їй журнал обліку мишів, щоб без діла не сиділа”, — каже Євген.

Та після прийняття нового закону про мобілізацію він вирішив піти з війська.

“Мені як солдату прийшов наказ на посаду стрільця-снайперів механізовану роту. Цей наказ я виконати не зміг, хоча і старався. Я до нової частини просто не доїхав, я опинився в психіатричному стаціонарі”, — розповів військовий.

Офіційно він демобілізувався і чекає, щоб місцевий ТЦК поставив на облік. Вже кілька днів, як вони з Плямкою вчаться жити цивільним життям.

“По-перше, я досі страшенно люблю солодке. Після армії людям найбільше подобається така частина цивільного життя, як те, що можна спати скільки хочеш, без обмежень. Каву. За кавою ми дуже сумували в полоні”, — каже Євген.

Він безтурботно обирає морозиво, як колись до війни. І планує видати книжку, в якій буде все. І про війну, і про полон, і про волю, і надію навіть у безнадії.

“Зараз я дописую третю частину, вже останню”, — розповів військовий.

Нагадаємо, СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими. Нарешті громадяни, які перебували у полоні РФ, опинилися на рідній землі.

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