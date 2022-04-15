Від заморозків до 21° тепла: прогноз погоди в Україні на вихідні, 16-17 квітня

Від заморозків до 21° тепла: прогноз погоди в Україні на вихідні, 16-17 квітня

У суботу та неділю буде хмарно з проясненнями.

Вихідні, 16-17 квітня, в Україні будуть з дощами та місцями з нічними заморозками.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 16 квітня, вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, очікується невеликий, в центральних, Харківській, Сумській областях та на Прикарпатті помірний дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер північний, на сході та півдні країни - південний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень у західних, північних областях 7-12°, на решті території 13-18° тепла, на півдні Одещини до 21°.

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У неділю, 17 квітня, у більшості центральних, Харківській, Одеській та Миколаївській областях, вдень і у більшості північних та західних областей також ітимуть невеликі дощі, вночі у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура у східній та південно-східній частині вночі 4-9°, вдень 11-16° тепла, у західних областях вночі заморозки 0-5°, вдень 4-9° тепла, на решті території вночі 1-6° тепла (у північних, Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 6-11° тепла.

У Києві 16 та 17 квітня також очікується невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура 16 квітня вночі 7-9° тепла, вдень близько 10°, 17 квітня вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 8-10° тепла.

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