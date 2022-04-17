Від заморозків до різкого потепління: якою буде погода в Україні протягом великоднього тижня, 18-24 квітня

Від заморозків до різкого потепління: якою буде погода в Україні протягом великоднього тижня, 18-24 квітня

На Великдень буде сухо та сонячно.

Тиждень, 18-24 квітня, в Україні буде переважно холодним та дощовим, однак очікуване потепління прийде ближче до вихідних.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 18 квітня у західних, вночі і у більшості північних та східних областей буде без опадів, на решті території помірні (у північній частині невеликі) дощі. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура у східній та південно-східній частині вночі 4-9°, вдень 11-16° тепла, у західних областях вночі заморозки 0-5°, вдень 4-9° тепла, на решті території вночі 1-6° тепла (у північних, Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 6-11° тепла.

19-20 квітня в країні йтимуть дощі, в Карпатському регіоні з мокрим снігом, вночі 19 квітня у південній частині, східних та центральних областях місцями невеликий дощ. Температура у західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 4-10° тепла, у східних областях вночі 5-11°, вдень 13-19°, на решті території вночі 19 квітня 1-7° тепла, 20 квітня 4-9° тепла, вдень 8-14°, місцями до 17°. 21-22 квітня також очікуються невеликі, місцями помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі 2-8° тепла, вдень 6-12°, на південному сході та сході країни 13-18°.

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Вихідними, на Великдень, 23-24 квітня, в Україні очікується потепління. У західних, місцями в північних, 23 квітня і в центральних областях ітимуть невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 15-21°.

У Києві тиждень також буде холодним, а його початок дощовим. Так, 18-21 квітня ітимуть дощі. Температура 18 квітня вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 6-11°. 18-19 квітня вночі 1-6° тепла, 20-21 квітня 4-9°, вдень 8-13°. Від п'ятниці, 22 квітня у Києві почне теплішати, опади припиняться. Вихідними, 23-24 квітня, у столиці буде сухо. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-17°.

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