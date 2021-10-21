Від 22 жовтня на дорогах України запрацюють ще 17 камер автофіксації ПДР: де саме

Від 22 жовтня на дорогах України запрацюють ще 17 камер автофіксації ПДР: де саме

З'являться вони на автодорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей.

Від завтра, 22 жовтня, на дорогах України запрацюють 17 додаткових приладів фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції України.

З'являться вони на автодорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей.

Також читайте Камери автофіксації порушень ПДР: чи законні вони в Україні

Розташування приладів:

м. Львів (2 прилади контролю “КАСКАД”)

вул. Стрийська, 35 напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли;

вул. Сихівська, 16-А напрямок спрямування приладу вул. Зелена;

м. Вінниця (4 прилади контролю “КАСКАД”)

вул. Келецька, 30 напрямок спрямування приладу вул. Пирогова;

вул. Київська,65 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Зулінського;

вул. Київська, 126 напрямок спрямування приладу вул. Гонти;

просп. Юності, 46 напрямок спрямування приладу вул. Келецька ;

м. Харків (1 прилад контролю “КАСКАД”)

вул. Героїв Праці, 2/48 напрямок спрямування приладу вул. Ковпака;

Донецька область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

на 676 км+102 автодороги Н-08 напрямок спрямування с. Кальчинівка;

Харківська область (9 приладів контролю “КАСКАД”)

на 468 км+745 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Полтава;

на 517 км+233 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;

на 622 км+984 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;

на 624 км+043 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ;

на 15 км+381 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 16 км+622 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 19 км+285 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 19 км+426 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Мерефа;

на 1 км+118 автодороги Р-46 напрямок спрямування м. Харків;

Загалом, як повідомили у патрульній поліції України, відзавтра на дорогах України буде працювати 218 комплексів автофіксації.

Зазначимо, вже понад рік в Україні працює система автоматичної фіксації порушень ПДР. Раніше ТСН.ua детально пояснювало про те, де та як саме можна перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.

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