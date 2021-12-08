Від завтра в Україні буде розширено перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою

Від завтра в Україні буде розширено перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою

У разі відмови від щеплення таким працівникам загрожує відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.

Вже завтра, 9 грудня, в Україні набуде чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою.

Про це під час брифінгу 8 грудня нагадав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Від 9 грудня, тобто вже завтра, набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою", - заявив очільник МОЗ.

Ляшко зазначив, що йдеться про:

працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші)".

Міністр підкреслив, що щойно працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи - немає. "Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи", - додав Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, кого не мають права відсторонювати від роботи без COVID-щеплення. Як повідомлялося, раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Зокрема, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема, спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти тощо.