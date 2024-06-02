"Від жовтня почнуться зрушення": ясновидиця дала прогноз щодо закінчення війни в Україні

Починаючи від жовтня 2024 року почнеться поступове припинення обстрілів України.

Такий прогноз дала ясновидиця Аполлінарія.

"Ми наближаємося до світла в кінці тунелю. Ми наближаємося до того, що буде зрозуміло, до якої точки домовляться і на якій підставі припиняться смерті людей. Це припинення пусків ракет, вибухів. Не одразу припинення прифронтових якихось зон, це буде поступова історія. Але насамперед - це якісь масовані обстріли та тривоги, які просто розхитали всю психіку людей. Це буде перше припинення, і від осені, від жовтня цього року, почнуться зрушення в цей бік", - сказала вона.

Ясновидиця також пояснила, чи багато у РФ ресурсу бомбардувати українців.

"Я думаю, що ресурсу там більше, ніж ми можемо собі уявити. Ресурсу там багато, і він справді нерівний під силу. Тому припинення буде тоді, коли є якийсь міжнародний пакт – з якихось причин і яких пунктів домовляємося хоча б на першому етапі. Цих пактів, я думаю, що буде не один, все це відбуватиметься поступово", - додала вона.

Раніше відомий мольфар повідомив, що невдовзі можуть завершитися активні бойові дії, однак повного припинення війни поки не варто очікувати.

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