Від злив на заході до нестерпної спеки на сході: прогноз погоди в Україні на вихідні, 13-14 серпня

13 серпня в Україні, крім південно-східної частини, через грози, вдень в окремих районах град оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Вихідні, 13-14 серпня, в Україні будуть переважно дощовими, але теплими, а на сході та півдні ще й спекотними.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 13 серпня у західних, Житомирській та Вінницькій областях буде хмарно з проясненнями, помірні, місцями значні дощі, температура вночі 11-16°, вдень 20-25°, на Закарпатті до 29°. На решті території мінлива хмарність, короткочасні дощі, лише у південно-східній частині без опадів, температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, у південних та східних областях вночі 18-23°, вдень 27-32°, на сході країни до 36°. В Україні, крім південно-східної частини, грози, вдень в окремих районах град. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с.

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У неділю, 14 серпня, у західних, південно-західних областях, вночі на Правобережжі очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно східний 5-10 м/с, вдень у східних областях пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 21-26°, на Закарпатті до 29°, на решті території вночі 17-22°, вдень 27-32°, у східних областях 33-38°.

У Києві 13 серпня ітиме короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°. 14 серпня у столиці вночі також очікується короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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