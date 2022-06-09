Від ЗСУ не сховатися: окупанти прикопали танк, але українські захисники знайшли його і знищили (відео)

Від ЗСУ не сховатися: окупанти прикопали танк, але українські захисники знайшли його і знищили (відео)

Російські окупанти намагалися вберегти свій танк.

Загарбники викопали для нього "гараж" і зверху присипали землею. Втім, замаскувати техніку в окупантів не вийшло. ЗСУ її виявили і знищили.

Відео виклали Сухопутні війська ЗСУ.

"Знайшли і ліквідували" - лаконічно повідомили в пресслужбі підрозділу.

На кадрах видно, що окупанти облаштували ангар для танка неподалік лісосмуги. Для цього викопали яму і зробили з бетонних плит дах, який засипали землею. Маскування виявилося не достатньо вдалим. Бронетехніку помітили ЗСУ і знищили її.

Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ дали прочуханки російським окупантам - знищено 14 вояків, техніка та артилерійська установка.

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