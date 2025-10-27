Від звинувачень до примирення: Ігор Коломойський і генпрокурор близькі до мирного врегулювання

Ігор Коломойський / © ТСН.ua

Під час гучного брифінгу, проведеного в липні на тлі кризи з НАБУ/САП, генеральний прокурор Руслан Кравченко, фактично звинувативши Ігоря Коломойського у вчиненні злочину, заявив:

«Я, мені цікаво, я зараз хочу підняти питання, а що з цими справами, які роками розслідуються і нічого не робиться? Наприклад, досліджували питання з Нацбанком, інформацію, які у нас справи є, надання допомоги ПриватБанку з державного бюджету 5 млрд дол., які потім Коломойським було роздано як кредити».

Ці слова миттєво розійшлися у ЗМІ і створили в суспільстві чітке враження: «Усе давно відомо, винні знайдені».

Ігор Валерійович у притаманній йому манері не залишив це без реакції та звернувся до суду, вимагаючи спростування. І ось у відзиві на позов сам Офіс генерального прокурора заявляє, що генпрокурор не стверджував про вчинення Ігорем Коломойським будь-яких злочинів, а саме:

– «…Генеральний прокурор не стверджував про порушення позивачем норм законодавства, не вказував на нібито доведені обставини вчинення ним кримінальних правопорушень. Такі доводи позивача суперечать сенсу висловлювання Генерального прокурора»;

– «…під час брифінгу Генеральний прокурор не стверджував про винуватість Коломойського І.В. у вчиненні будь-яких кримінальних правопорушень чи про наявність обвинувальних вироків стосовно нього».

Виходить, прокуратура фактично визнає, що Коломойський не вчиняв жодних злочинів, а отже, за логікою самої прокуратури, попередні гучні заяви її очільника не відповідали дійсності.

За словами Ігоря Коломойського, конфлікт можна буде вважати вичерпаним, якщо генеральний прокурор публічно озвучить вищезазначені фрагменти відзиву Офісу генерального прокурора.

Цікаво, що раніше на звернення бізнесмена з проханням пояснити ситуацію прокуратура відповідала загальними фразами про «таємницю досудового розслідування» та «презумпцію невинуватості». Тепер же, коли справа дійшла до суду, ті ж самі принципи раптом набули конкретного змісту: винуватість не доведено, злочину не встановлено, твердження — не твердження.

Тож маємо унікальний прецедент: Офіс генерального прокурора визнав, що його керівник не мав на увазі того, що сказав. Про це повідомив адвокат Ігоря Коломойського Олександр Лисак.

Раніше повідомлялося, що судді великої палати Верховного Суду стали на захист Ігоря Коломойського.