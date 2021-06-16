Видала свою дитину за чужу: під Харковом породілля вирішила обманом позбутися немовляти

Породілля має двох дітей і не має коштів, щоб ростити третю дитину.

У Волноваському районі Харківської області у покинутій будівлі було знайдено немовля. 25-річна жителька села Андріївка повідомила про знахідку правоохоронцям.

Про це розповідають у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

До поліції Волновахи надійшло повідомлення від медиків про те, що 25-річна жителька села Андріївка знайшла в покинутому будинку новонароджену дитину. Жінка розповіла, що забрала дитину додому та нагодувала, а згодом викликала "швидку".

На місце вирушили правоохоронці, вони допитали свідка і встановили, що матір’ю немовляти є сама заявителька.

"Як виявилося, жінка народила хлопчика 14 червня вдома. Через скрутну ситуацію вона не може доглядати за дитиною, оскільки вже самотужки виховує двох дітей. Наміру залишати дитину в небезпеці вона не мала, тому і вирішила вдатися до обману та видати свою дитину за чужу, щоб нею опікувалися інші люди", - повідомляють у поліції.

Нагадаємо, що у "Вікні життя" Львівської міської дитячої лікарні. Матір дитини також залишила записку з вибаченням, що покинула сина, і проханням знайти йому хорошу сім’ю.

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