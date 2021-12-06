Видала за напад незнайомців: під Києвом мати 6 дітей встромила ножа у співмешканця, з яким прожила 27 років

Видала за напад незнайомців: під Києвом мати 6 дітей встромила ножа у співмешканця, з яким прожила 27 років

Подружжя вирішило обдурити поліцейських.

У Київській області багатодітна мати підрізала свого співмешканця. Чоловік вирішив її захистити і сказав, що піддався нападу незнайомців у під'їзді.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

Подія сталася у ніч проти 4 грудня у місті Боярка. Між цивільним подружжям виникла сварка, під час якої 50-річна жінка вдарила ножем свого 69-річного співмешканця.

Чоловік намагався переконати правоохоронців, що у під’їзді через зроблене зауваження на нього напала група невідомих. Жінка ж вимагала знайти нападників.

"Під час з’ясування поліцейськими усіх обставин, жінка визнала свою провину і зізналась, що била з необачності та жалкує про скоєне. Відомо також, що співмешканці проживають разом 27 років та виховують 4 спільних неповнолітніх дітей", - розповіли у поліції.

За фактом слідчі відкрили відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Кривому Розі донька завдала батькові удару ножем, бо той ображав матір.

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