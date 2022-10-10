Видали старе екіпірування і не забезпечили, як треба: в РФ родичі мобілізованих шоковані втратами ЗС РФ на Херсонщині

На Херсонщині ЗСУ вщент розбили щойно мобілізованих росіян. Втрати рідних шокували їхніх родичів, і ті влаштували бунт.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

У 127-му стрілецькому полку так званого 1-го армійського корпусу склалася критична ситуація. Після швидкого формування підрозділ рішенням командувача 49-ї армії одразу перекинули до України і поставили на "нулі" в Херсонській та Миколаївській областях, де їх добряче "прорідили ЗСУ.

"Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів РФ про значні втрати і бездіяльність військового командування", - йдеться в повідомленні.

В скарзі зазначено, що мобілізовані погано забезпечені продовольством та водою, а також, що їм видали екіпірування старого зразка, що призводить до численних втрат.

Мобілізація в Росії:

Нагадаємо, що депутат Держдуми Андрій Колесник запропонував мобілізованим росіянам відмовитися від сучасної форми та воювати у "ватниках", як це робили ще "діди".Народний обранець зауважив, що нова форма через сирість стає як скляна, а у ватниках раніше воювали і всім було зручно.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що через мобілізацію з Росії за кордон втекло більше чоловіків, ніж змогли мобілізувати до ЗС РФ.

Самі ж мобілізовані росіяни у Мережі скаржаться, що їх не годують, не видають форму та навчають воювати на іржавих автоматах. Через це мобілізовані РФ часто бунтують та відмовляються їхати воювати до України.

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