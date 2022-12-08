Видання Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною в Європі

Видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи у 2022 році.

Про це повідомляє Politico.

У повідомленні вказується, що європейські лідери, які перемогли на виборах у своїх країнах прагнуть поскоріше відвідати Київ, щоб сфотографуватись з президентом України.

"Стояти поруч з ним – ось як політики прагнуть, щоб їх бачили. Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною – в це мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому. Його комунікативні навички були ключовими. Його риторика чітко вказує на зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи – особливо Берліну і Парижу – в те, що Москва може бути партнером"", - підкреслили журналісти.

Всього до рейтингу найвпливовіших людей Європи потрапило 28 людей, серед яких 18 чоловіків та 10 жінок.

У рейтингу є політики, освітяни, кліматологи, дипломати та економісти.

Повідомляється, що список складали на основі експертних оцінок, думок журналістів та впливових людей, з якими спілкувалось видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський журнал Time назвав персоною 2022 року президента України Володимира Зеленського та "дух України".

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський очолив список 50 найвпливовіших євреїв світу 2022 року за версією ізраїльського видання The Jerusalem Post.

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