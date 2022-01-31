Видавала себе за чоловіка та "розвела" на 300 тисяч гривень і будинок: у Києві жінка закрутила віртуальний роман зі знайомою

Видавала себе за чоловіка та "розвела" на 300 тисяч гривень і будинок: у Києві жінка закрутила віртуальний роман зі знайомою

Шахрайка підзаробила на довірливій знайомій, яка шукала стосунків.

У Києві жінка видавала себе за чоловіка і закрутила онлайн-роман зі знайомою, та виманила у останньої майже 300 тисяч гривень і приватний будинок.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Києва.

Жертва і обвинувачена познайомилися 2017 року. Жінка саме розлучилася з чоловіком, а її нова подруга запропонувала познайомити її зі своїми 50-річним самотнім знайомим, який теж шукав кохання. Постраждала погодилася.

Як виявилося, жодного чоловіка не було. Шахрайка взяла телефон у доньки, придбала стартовий пакет одного з операторів, знайшла фото симпатичного чоловіка в Інтернеті і почала засипати постраждалу смс. Пізніше "чоловік" повідомив, що за станом здоров'я не може продовжувати спілкування, а на лікування йому необхідні 150 тисяч доларів США.

Жертва такої суми не мала, тож узяла кредит, а картку віддала шахрайці, яка витратила половину грошей, а потім випадково загубила картку і попросила зробити нову. Далі зловмисниця попросила перевести гроші на лікування до Житомира й дала реквізити нібито медсестри, щоб вона передала кошти пацієнтові.

Зрештою аферистка заволоділа 284 тисячами гривень, а також підробила договір купівлі-продажу будинку, який належав жертві та її колишньому чоловікові. Нерухомість продали за 950 тисяч гривень.

Шахрайку вироком Шевченківського районного суду Києва визнано винною у скоєнні злочину і засуджено до 4 років позбавлення волі. Також вона має повернути потерпілій 284 тисячі гривень, а її колишньому чоловікові сплатити 475 тисяч гривень (половину вартості будинку). Договір купівлі-продажу, згідноз вироком Дарницького суду, визнали недійсним.

Нагадаємо, що на Харківщині поліція викрила злочинну діяльність 20-річного парубка, який називався жіночими іменами і виманював гроші, спілкуючись з чоловіками на сайтах знайомств.

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